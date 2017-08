Çin’in başkenti Pekin'deki Tiananmen Meydanı'nda bulunan Büyük Halk Salonu'nda, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun (PLA) 90. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, PLA’nın 90. kuruluş yıl dönümünde, "Ülkemizin bölünmesine kesinlikle izin vermeyiz" dedi.



Törene Şi'nin yanı sıra ÇKP politbüro ve hükümet üyeleri ile askeri yetkililerden oluşan yaklaşık 2 bin kişi katıldı.



Şi, törende yaptığı konuşmada Çin halkının barıştan yana olduğunu söyleyerek "Çin halkı barışa değer veriyor, kesinlikle işgal ve yayılma faaliyetleri içinde değiliz. Ancak işgalin her türlüsüne karşı koyacak kadar kendimize güveniyoruz” ifadelerini kullandı.



"Hiç kimsenin, hiçbir grup veya siyasi partinin, hiçbir zaman ve şekilde Çin'in bir karış toprağını bile bölmesine kesinlikle izin vermeyiz" diyen Şi, "Kimse egemenliğimize, güvenliğimize ve kalkınma çıkarlarımıza verilen zararın acı meyvesini yutmamızı beklemesin" açıklaması yaptı.



Şi, ordularını küresel ve bölgesel tehditlere ve ulusal güvenlik ihtiyaçlarına göre modernize etme sürecine devam edeceklerinin altını çizerek, PLA'ya "Her an savaşa hazır durumda olmaları" çağrısını yaptı.



"Ordunun, uluslararası askeri iletişim çalışmalarıyla da küresel tehditlerle mücadeleyi sürdüreceğini" vurgulayan Şi, "Çin, küresel konumuna yaraşır şekilde dünyada barış ve istikrar için üzerine düşeni aktif şekilde yapmaya devam edecek" dedi./Sputnik