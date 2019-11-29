Çin Dışişleri ABD Büyükelçisini çağırdı

Çin ABD'nin Pekin Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

ABD'nin Pekin Büyükelçisi Terry Branstad’a, Çin ile ABD ilişkilerine daha fazla zarar verilmemesi için yasa tasarısını uygulamaya koyulmaması gerektiği belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Hong Kong'daki gösterilerde uygulanan şiddet ve insan hakları ihlallerinden sorumlu olan Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısını onaylamıştı.

Çin ise ABD’nin bu tasarısını iç işlerine müdahale olarak kabul ediyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang da yasa tasarısına tepki gösterdi. Yasa tasarısının iki ülke arasında önemli alanlarda iş birliğini baltalayacağını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın onayladığı tasarı, Hong Kong'daki gösterilerde uygulanan şiddet ve insan hakları ihlallerinden sorumlu olan Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngörüyor.

ulusal.com.tr