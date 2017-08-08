Paris merkezli ISPOS Halkla İlişkiler şirketi, dünya çapında toplumların umut endeksini ölçtü. Ankete göre Dünya nüfusunun yüzde 60 geleceklerinden umutlu değilken, Çin halkının yüzde 87'si Çin Komünist Partisi'nin ülkeyi geliştirdiği görüşünde. Yaşlı kıta Avrupa toplumları ise yanlış yolda olduklarını düşünüyor.

Dünya genelinde "Ülkeniz genel olarak doğru bir yere mi gidiyor?" sorusuna katılımcıların sadece yüzde 40'ı evet yanıtı verdi. Yüzde 60 ise olumsuz cevap belirtti. Avrupa Birliği ülkelerinde genel olarak karamsarlığın hakim. Avrupa kıtasında İtalyanların 86'sı, İspanyolların yüzde 74'ü, İngilizlerin yüzde 72'si, Fransızların yüzde 65'i ülkelerinin yanlış yolda olduğunu düşünüyor.Ülkeler kıyaslamasında ise Çin gelecekten en umutlu olan toplum olarak öne çıktı. Çin toplumunun yüzde 87'si ülkelerinin doğru istikamette ilerlediğini düşünüyor. Çin'de toplumun en çok şikayet ettiği konu ise yüzde 47'lik oranla ahlaki alanda yaşanan bozulma olarak gösteriliyor.Rusya'da da yüzde 57'lik kesim ülkenin gittiği rotadan memnun. Buna karşın Meksikalılar yüzde 92'lik oranda yanlış yöne gittiklerine inanıyor. Yüzde 91'lik oranla Güney Afrika ve yüzde 88'le Brezilya'da genel gidişattan hoşnut değil.Bir diğer soru, "En önemli üç problem nedir?" oldu. Haziran 2017 tarihli verilere göre yüzde 36 ile işsizlik toplumların en çok şikayet ettiği konu. İşsizliği yüzde 34 ile ekonomik politik yozlaşma, yüzde 33 ile yoksulluk ve sosyal eşitsizlik, yüzde 30 ile şiddet, yüzde 23 ile sağlık alanındaki sorunlar tekip etti.Paris merkezli araştırma şirketi anketinde Türkiye değerlendirmesi de yapıldı. Buna göre Türk toplumunun yüzde 64'ü ülkenin yanlış yolda gittiğini düşünüyor. Yüzde 36'lık kesim ise Türkiye'nin doğru istikamette olduğu fikrinde. Türk halkının yüzde 60'ı terörizmi birinci tehdit olarak görürken, bunu işsizlik ve şiddet maddeleri takip ediyor.Amerika'da ise en büyük sorun olarak sağlık alanında yaşanan sorunlar öne çıkıyor. Amerikan toplumunun yüzde 39'na göre en önemli sorun olarak sağlık... Amerika'da, Yüzde 38 terör ve yüzde 27'lik kesim suç oranlarını birinci sorun olarak değerlendiriyor.