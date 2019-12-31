Çin Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Xi Jinping’den yeni yıl mesajı

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, 2019 yılının son saatlerinde yeni yıl konuşması yaptı. Xi Jinping’in yeni yıl konuşmasının tamamı:

“Yoldaşlarım, Dostlarım, Hanımlar, Beyler,2020 yılının perdeleri, kısa bir süre sonra çalacak yılbaşı çanlarının sesleri arasında açılacak. Beijing’den herkese yeni yıl dileklerimi sunmaktan büyük mutluluk duyuyorum!

2019 yılında ülkedeki tüm etnik gruplara mensup vatandaşlar, alın teri dökerek ülkenin farklı alanlardaki çalışmalarında sağlam adımlarla ilerlemeler kaydetti. Ulusal ekonomi, kaliteli ve istikrarlı şekilde ilerledi, ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) 100 trilyon yuana (yaklaşık 14,35 trilyon ABD Doları) ve kişi başına düşen GSYH’nin ise 10 bin ABD Doları’na ulaşması bekleniyor. Başlıca riskleri önleme, yoksullukla mücadele ve kirlilikle mücadele dâhil üç alandaki çalışmalarda önemli ilerlemeler kaydedildi. Beijing-Tianjin-Hebei bölgesinin eş güdümlü kalkınması, Yangtze Nehri Ekonomi Kuşağı’nın kalkındırılması, Guangdong-Hong Kong-Makao Büyük Körfez Bölgesi’nin inşası, Yangtze Nehri Deltası’nın bütünsel kalkınması hız kazanırken, Sarı Nehir havzasındaki ekolojik çevreyi koruma ve kaliteli kalkınma çalışmaları da ulusal strateji hâline getirildi. Ülke genelindeki 340 ilçe ve 10 milyondan fazla kişi yoksulluktan kurtarıldı. Chang’e-4 keşif aracı, Ay’ın karanlık yüzeyine iniş yaparak insanlık tarihinde bir ilke imza attı; Uzun Yürüyüş-5 Y3 taşıyıcı roketinin fırlatılışı başarıyla gerçekleştirildi; Xuelong-2 bilimsel araştırma gemisi ilk kez Güney Kutbu’na ulaştı; BeiDou küresel navigasyon sisteminin kurulması çalışmalarında son ve kritik aşamaya girildi; 5G ’nin ticari amaçlı kullanımı başlatıldı; anka kuşu şeklindeki Beijing Daxing Uluslararası Havalimanı hizmete girdi... Tüm vatandaşların ortak çalışmaları sonucu elde edilen bu başarılar, Çin’in olağanüstü gücünü yansıttı.

Son bir yılda, reform ve dışa açılma politikası ülkenin kalkınma potansiyelini harekete geçirdi. Çin Komünist Partisi (ÇKP) ve hükümet kuruluşlarındaki reformlar başarıyla tamamlandı. Serbest ticaret pilot bölgelerinin aralarına yenileri katıldı, Shanghai Serbest Ticaret Pilot Bölgesi genişletildi; borsada bilimsel ve teknolojik inovasyon kurulu oluşturuldu; vergi indiriminden faydalanan işletmeler ile vatandaşların vergi yükü 2 trilyon yuan azaltıldı; bireysel gelir vergisinin toplama oranı yükseltilirken, sıklıkla kullanılan ilaçların fiyatları düşürüldü, internete erişim hızı yükseltilirken ücreti ise daha da azaltıldı, çöp ayrıştırma uygulaması daha da yaygınlaştı ve düşük karbonlu yaşam yeni bir yaşam tarzı oldu. “Tabanın yükünü azaltma” projesinin yürütülmesiyle taban seviyesindeki yönetimlerde görevli genç kadroların çalışmalarına daha rahat şekilde odaklanabilmeleri sağlandı. Ülke geneline baktığımızda, her köşede yepyeni bir çehre ortaya çıktı.

Son bir yılda, ulusal savunma alanındaki ve ordudaki reformlar sağlam bir şekilde ilerletildi, ordu mensupları yeni dönemin karakteristik özelliklerine sahip oldu. Ulusal Bayram dolayısıyla askerî geçit törenini, Deniz Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri’nin 70. kuruluş yıldönümünü kutlama etkinliklerini düzenledik; 7. Dünya Askerî Oyunları’na evsahipliği yaptık; Çin yapımı ilk uçak gemisi orduya teslim edildi. Daima vatanını koruyan sağlam bir güç olan Çin Halk Kurtuluş Ordusu’na, vatanın sadık koruyucularına selamlarımızı sunalım!

2019 yılında Çin Halk Cumhuriyeti’nin (ÇHC) 70. kuruluş yıldönümü için düzenlenen görkemli kutlama töreni, geride unutulmaz anlar bıraktı. Cumhuriyetin 70 yılda elde ettiği büyük başarıları kutladık, vatanseverliğin gücüne tanıklık ettik. Askerî geçit töreninin ihtişamı, yürüyüşe katılan kitlelerin coşkusuyla Tiananmen Meydanı bir mutluluk denizine dönüştü. Tüm ülke kırmızılarla süslendi, tüm vatandaşlarımızın yüzündeki gurur dolu tebessümü gördük, “Ben ve Anavatanım” şarkısı sokaklarda yankılandı. Vatanseverlik bizi sıkça duygulandırdı, vatanseverlik ruhu milletin belkemiği oldu. Tüm bunlar, yeni Çin’i övmek ve yeni dönem için mücadele etmek yönündeki ana eğilime dönüşerek bize büyük güç kazandırdı.

Son bir yıl içinde ülkenin birçok bölgesini ziyaret ettim. Xiong’an Yeni Bölgesi’nin inşası henüz yeni başlarken, Tianjin Limanı’nın inşası tam hızıyla sürdü, Beijing’in ikinci merkezinde canlılık görüldü, İç Moğolistan Yaylası görkemi ve güzelliğiyle dikkat çekti, uzun bir geçmişe sahip Hexi Koridoru bin yıl sonra tekrar dinamizme kavuştu, Çin’in ana nehri olan Sarı Nehir geleneksel ihtişamını muhafaza etti, Shanghai’nin ortasından geçen Huangpu Nehri’nin bereketli iki kıyısı da modernleşmeyi temsil etti... Ülkenin her bölgesi dinamik durumda. Çin’in devrim güzergâhlarını katederek esas gayemize bağlılığımı güçlendirdim. Kızıl Ordu’nun Jiangxi eyaletine bağlı Yudu ilçesinde Uzun Yürüyüş’e başladığı noktadan Henan eyaletinin Xinxian ilçesinde bulunan Hubei-Henan-Anhui Sovyet Başkent Devrim Müzesi’ne kadar, Gansu eyaletinin Gaotai ilçesindeki Batı Birliği Anıtı’ndan Beijing’deki Xiangshan Devrim Anma alanına kadar gittiğim her yer bana çok şey hatırlattı. Asıl gaye ve misyon, yeni dönemde katedeceğimiz yeni “Uzun Yürüyüş”ü destekleyecek ebedi güçtür.

Eskiden olduğu gibi, ne kadar meşgul olursam olayım, köylülerin arasına girme, onlarla vakit geçirme fırsatları yarattım. Bana söyledikleri samimi sözleri daima yüreğimde taşıyorum. Yunnan eyaletinin Gongshan bölgesinde yaşayan Dulong etnik grubuna mensup vatandaşlara ve Fujian eyaletinin Shouning ilçesine bağlı Xiadang kasabasındaki vatandaşlardan “Wang Jie Mangası”nın erlerine, Beijing Spor Üniversitesi’nde şampiyonlar sınıfındaki yüksek lisans öğrencilerine, Makaolu çocuklara ve gönüllü yaşlılara kadar çok sayıda vatandaş bana mektup yazdı. Ben de onlara gönderdiğim mektuplarla başarılarını övdüm ve iyi dileklerde bulundum.

Son bir yılda, çok sayıda vatandaş ve olay bizi duygulandırdı. Savaşlardaki başarılarını hayatı boyunca sır gibi saklayarak vatanı için çalışma gayesine sadık kalan Zhang Fuqing, gençliğini ve tüm hayatını yoksullukla mücadele davasına adayan Huang Wenxiu, Sichuan eyaletinde alevleri söndürmeye çalışırken hayatlarını kaybeden 31 itfaiye eri, silah arkadaşlarını korurken ağır yaralanan Du Fuguo, 11 maçın tamamını kazanarak Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nı kazanan Çin Kadın Millî Voleybol Takımı... Hiç şikâyet etmeden ve adanmışlık içinde çalışan, ancak isimleri bilinmeyen çok sayıda vatandaş var, onlar sıradan vatandaşlar olarak sıradışı hikâyeler yazdılar.

2019 yılında Çin, dünyayı kucaklamaya devam etti. 2. Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu, Beijing Uluslararası Bahçecilik Fuarı, Asya Medeniyetler Diyaloğu Konferansı ve 2. Çin Uluslararası İthalat Fuarı’na evsahipliği yaptık, medeni, açık ve hoşgörülü Çin’i dünyaya gösterdik. Çok sayıda yabancı devlet ve hükümet başkanıyla görüşmeler yaptım, Çin’in fikirlerini paylaştım; aramızdaki dostluk pekişirken, uzlaşılar da derinleşti. Dünyada Çin’le diplomatik ilişki kuran ülkelere yenileri eklendi, Çin’le diplomatik ilişkisi bulunan ülkelerin sayısı 180’ e yükseldi. Dünyanın her noktasında dostlarımız var!

2020 yılı, mihenk taşı niteliğindeki bir yıl olacak. ÇKP’nin 100. kuruluş yıldönümü için belirlenen hedef olarak, Çin’de görece refah toplumunun inşası kapsamlı şekilde tamamlanacak. 2020, aynı zamanda yoksullukla mücadelede zafere ulaşılması için de kritik bir yıl. Bütün vatandaşlar, el birliğiyle çaba göstermeli, zorluklar karşısında korkmadan ilerlemeli, tüm çalışmaların önündeki engelleri gidermeli, çalışmaların temelini sağlamlaştırmalı. Yoksullukla mücadelede zafere ulaşılmalı, mevcut standartlar doğrultusunda, kırsal kesimde yaşayan tüm yoksul nüfus ve ilçelerin yoksulluktan kurtulması sağlanmalı.

Geçtiğimiz günlerde Makao’nun anavatana dönüşünün 20. yıldönümü dolayısıyla Makao’da düzenlenen kutlama etkinliklerine katıldım ve Makao’un sahip olduğu refah ve istikrardan gurur duydum. Makao’nun başarısı, Bir Ülke İki Sistem ilkesinin etkisini ve halkın desteğini kazandığını ispatladı. Son aylarda Hong Kong Özel İdari Bölgesi’ndeki durum herkesin dikkatini çekiyor. Uyumlu ve istikrarlı bir ortam olmadan, huzurlu bir yurt da olamaz! Hong Kong’un ve bölgedeki soydaşların iyi olmalarını diliyorum. Hong Kong’da refah ve istikrarın korunması, bölgedeki soydaşların ortak arzusu olduğu gibi, anakesimdeki halkın da beklentisi.

Tarih, bir nehir gibi ilerler, sakin olduğu zamanlar da vardır, dalgaların olduğu zamanlar da. Biz ne rüzgârdan ne yağmurdan ne de zorluklardan korkuyoruz. Çin, barışçı kalkınma yolunda şaşmadan ilerleyecek, dünya barışını kararlılıkla koruyacak ve ortak kalkınmayı ilerletecek. Dünya halklarıyla el ele çaba gösterip Kuşak ve Yol’u birlikte inşa etmeyi, insanlığın kader ortaklığını oluşturmaya ve insanlık için daha güzel bir gelecek oluşturmayı istiyoruz.

Yeni yılın kapısının eşiğindeyken, çok sayıda kişi hâlâ işinin başında, çok sayıda kişi güvenliği korumaya çalışıyor, çok sayıda kişi de başka çalışmalar yapıyor. Herkes çok çalıştı!

Gönül birliğiyle çaba harcayalım, önemli başarılara imza atalım. 2020 yılını hep birlikte karşılayalım.

Herkese neşeli ve mutlu yıllar dilerim!