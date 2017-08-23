Çin'i en büyük tayfun olarak bilinen Hato tayfunu vurdu. Şiddetli rüzgar ve sağanak yağışın ardından sel ile birlikte toprak kayması meydana geldi. 3 kişi öldü, 34 kişi yaralandı.

Çin'in güneyinde yer alan Guandong eyaletini Hato tayfunu vurdu.



Sıcaklıklar, iki haftadan beri mevsim normallerinin üzerindeydi. Çin'de meteroloji uzmanları salı günü Hato tayfunu için turuncu alarm vermişti.



Yoğun yağışın etkisiyle sel ve toprak kaymaları meydana geldi.



Güçlü fırtına ile kendini gösteren tayfun, işyerlerinin, alışveriş merkezlerinin ve okulların işleyişini etkiledi.



Şiddetli tayfun yüzünden birçok ağaç devrildi, trafik durdu, metrolar su altında kaldı. Uçuşlar ve tren seferleri iptal edilenler ise havalimanları ve otogarlara hapsoldu.



Afet nedeniyle 3 kişi hayatını kaybederken, 34 kişi ise yaralandı.



Bu yıl on üçüncüsü yaşanan tayfun nedeniyle uzmanlar, toprak kaymalarının devam edebileceği uyarısında bulundu.





ulusal.com.tr