Çin'in 60 yıldır uyguladığı "Panda Diplomasisi" Şi Cinping'in Almanya ziyareti ile tekrar gündeme geldi. Çin Halk Cumhuriyeti, ilişkilerinin gergin olduğu ya da ilişkilerini daha da geliştirmek istediği devletlere bir çift panda göndererek gerginleri azaltıyor. Bu uygulama 1957 yılında Sovyetler Birliği'ne hediye edilen Pingping adlı pandayla başladı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Almanya ziyaretinde Almanya Başbakanı ile pandaları ziyaret etmesinin ardından Çin'in 60 yıldır uyguladığı Panda diplomasisi tekrar gündeme geldi.



Çin, diplomasi geleneğinin bir parçası olarak ilişkilerinin gergin olduğu ya da dostluğun pekiştirilmek istendiği ülkelere birer çift panda gönderiyor.



Sevimli pandalar, devlet ilişkilerini de yumuşatabilme ve ülke imajını güçlendirme gücüne de sahip. Buna panda diplomasisi adı veriliyor.



Çin'in bu ilginç metodu 1957 yılında Sovyetler Birliği'ne hediye edilen Pingping ile başladı. Şu anda Çin'in Amerika'da 12, Japonya'da 8, Singapur'da 4, Malezya ve İspanya'da 3, İngiltere, Fransa, Almanya, Belçika, Avusturya, Kanada, Avustralya, Hollanda ve Tayland'da ise 2'şer panda olmak üzere tüm dünyada toplam 48 diplomat pandası var.



Pandalar farklı iklimlere uyum sağlamakta zorlanıyor. Bu nedenle farklı ülkelerde doğan pandalar ve onların yavrularının 4 yaşlarına geldiklerinde Çin'e gönderilmesi şartı konuyor.



Diplomat pandaların statüsü ise ticari ateşe olarak belirleniyor.





ulusal.com.tr