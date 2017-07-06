Çin'in başkenti Pekin'i etkisi altına alan şiddetli yağış nedeniyle 3 bin 453 kişi, güvenli bölgelere yerleştirildi, bazı metro seferleri durduruldu.
Başkent Afet Kontrol ve Kuraklık Yardım Merkezi, yağışlardan olumsuz etkilenen 3 bin 453 kişinin güvenli bölgelere götürüldüğünü ve 100'den fazla turistik alanın ziyarete kapatıldığını duyurdu.
Yetkililer, sel ve taşkınları önlemek için su tahliye çalışması yapıldığını söyledi.
Kentte bazı metro seferleri durdurulurken, düşen görüş mesafesi nedeniyle çok sayıda hızlı tren ve uçak seferinde gecikme ve iptaller olduğu aktarıldı.
Pekin'de şiddetli yağışın yarın sabaha kadar sürmesi bekleniyor.
Pekin'de yağışın etkilediği 3 bini aşkın kişi güvenli bölgelere yerleştirildi .
Çin'in başkenti Pekin'i etkisi altına alan şiddetli yağış nedeniyle 3 bin 453 kişi, güvenli bölgelere yerleştirildi, bazı metro seferleri durduruldu.
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