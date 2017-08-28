Çin'de 16 can alan Hato tayfunun ardından Pakhar tayfunu, özel yönetim bölgesi olan Guangxi ve Guandong'u etkisi altına aldı.
Tayfun, ağaçların devrilmesine ve bazı yerlerde toprak kaymasına neden oldu.
Pazar günü başlayan tayfunun şiddeti azalsa da sağanak yağış devam ediyor.
Salı günü etkisi azalması beklenen sağanak yağış, önümüzdeki üç gün boyunca Kuzey Çin'de etkili olacak.
Hong Kong'da tayfun nedeniyle otobüs seferleri ve uçuşlar ise ertelendi.
Çin'de 16 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Hato tayfunun ardından Pakhar tayfununda can kaybı yaşanmadı.
ulusal.com.tr
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