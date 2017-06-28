Hava ve deniz savunma ekipmanları ile donatılan destroyer, test aşamasına geçti

Çin'in yerli tasarım ve üretim yeni nesil destroyeri, ülkenin doğusundaki Şanghay kentinde suya indirildi.



Şinhua ajansının haberine göre, Jiangnan Shipyard Group firması tarafından üretilen 10 bin tonluk yeni nesil destroyer, hava ve deniz savunma ekipmanları ile donatılarak test aşamasına başladı.



Çin donanmasının modernizasyonu için kilit öneme sahip olduğu belirtilen gemi, daha küçük ebatlı 052D sınıfı füze güdümlü destroyerlerin yerini alacak yeni tip 055 sınıfı destroyer olarak görülüyor.



Donanma, geçen yıl destroyer, korvet ve güdümlü füze fırkateynlerinin de aralarında bulunduğu 18 savaş gemisini envanterine aldığını duyurmuştu.



ABD, Pekin yönetiminin komşularıyla egemenlik ihtilafları yaşadığı Güney Çin Denizi'ne sıklıkla donanma gemilerini göndererek devriye faaliyetleri yapıyor.



Hidrokarbon ve balıkçılık açısından zengin kaynaklara sahip, aynı zamanda dünyanın en önemli uluslararası taşımacılık güzergahları arasında bulunan Güney Çin Denizi, dünya deniz ticaretinin 3'te 2'sine ev sahipliği yapıyor

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Güney Çin Denizi'nde egemenlik tartışmaları



Güney Çin Denizi'nde oluşturduğu yapay adalar üstünde hava üssü ve sivil tesisler inşa ederek ihtilaflı sulardaki konumunu güçlendirmeye çalışan Pekin yönetimi, başta Filipinler olmak üzere Vietnam, Brunei ve Malezya'nın aralarında bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor.



Washington yönetimi, ihtilaflı Güney Çin Denizi'nin, seyrüsefer özgürlüğüne sahip uluslararası sulara dahil olduğunu ileri sürerek bölgeye askeri unsurlar gönderiyor. ABD yetkilileri, tartışmalı sulardaki yapay adalarda tesisler inşa eden Çin'e "uluslararası hukuku ihlal ederek bölgeyi askerileştirdiği" suçlamasında bulunuyor.