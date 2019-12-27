Çin, İran ve Rusya'dan ortak deniz tatbikatı

Hint Okyanu'nda sular ısınıyor. İran, Rusya ve Çin ortak tatbikat başlattı.

Tatbikat amacının uluslararası ticaret güvenliğinin arttırılması, deniz korsanlığı ve terörizme karşı mücadele ve deniz arama kurtarmada tecrübe paylaşımı olduğunu belirtildi.

Ortak tatbikat Umman Denizi kıyısında bulunan Çabahar'da başlayıp Hint Okyanusunun Kuzeyine doğru kaydırılacak.

17 bin kilometre kare bir alanda yapılan tatbikat Pazartesine kadar sürecek.

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü General Ebulfazl Şikarçi, bölgesel güvenliği artırmayı amaçladıklarını söyledi.

Tahran, son dönemde ABD yaptırımlarına ve baskılarına karşı Moskova’nın yanı sıra Pekin’le de askeri alandaki ilişkilerini geliştirmeye başladı.

Çin Savunma Bakanlığı sözcüsü Wu Qian da ülkesinin bir ve Rusya’nın 3 savaş gemisi ile tatbikata katılacağını belirtti.

ulusal.com.tr

