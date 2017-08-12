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Çin İş Geliştirme ve Dostluk Derneği Başkanı Adnan Akfırat: Amerika, Çin'i kuşatmak istiyor

Son dönemde Asya Pasifik'te yaşanan gerginliğin ana sebebi Amerika ve Çin Halk Cumhuriyeti rekabeti. İki ülkeden peş peşe açıklamalar geliyor. Çin İş Geliştirme ve Dostluk Derneği Başkanı Adnan Akfırat, "Amerika, Çin'i kuşatmak istiyor. " dedi

Önce Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ni hedef alan savaş mesajları, ardından Çin karasularının ihlal edilmesi. Amerika'nın Asya Pasifik poltikası dünyayı endişelendiriyor. 

Kore konusunda "ihtiyat" açıklaması yapan Pekin yönetimi, Amerikan donanmasının Çin karasularını ihlal etmesinden de rahatsız. 

Uzun yıllar boyunca Çin'de yaşayan Çin İş Geliştirme ve Dostluk Derneği Başkanı Adnan Akfırat, Washington-Pekin gerginliğini Ulusal Kanal'a değerlendirdi. 

Akfırat'a göre, Amerika'nın amacı Çin'i engellemek. 

Bölgeyi yakından izleyen Akfırat'a göre; Amerikan tacizleri devam eder ama nükleer savaş olmaz.

Akfırat, Amerika'nın eski görkemli günlerinin geride kaldığını söylüyor. 

Çin İş Geliştirme ve Dostluk Derneği Başkanı, Türkiye ve Çin'in daha yakın olması gerektiğini vurguluyor. 

HABER: DENİZ ADALI-KAMERA: ŞENGÜL DERİN
ulusal.com.tr

Etiketler; #çin #amerika #Adnan Akfırat
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