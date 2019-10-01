Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 70. yıldönümü bugün. Çin'de büyük kutlamalar düzenleniyor. Resmi törenin adresi Tiananmen Meydanı'ydı. Çin Cumhurbaşkanı ve Çin Komünist Partisi Genel Sekreteri Xi Jinping, törende yaptığı konuşmada Çin'e özgü sosyalizm yolunun izlenmesi gerektiğini ifade etti. Kimsenin Çin'in gelişmesini engelleyemeyeceğinin de altını çizdi Xi Jinping.1949'da dünyanın en fakir ülkelerinden biri olan Çin, Bugün ABD'yi geçerek dünyanın en büyük ekonomisi haline geldi. Dünya bu baş döndürücü gelişmeyi Çin Mucizesi olarak adlandırıyor.

Çin Halk Cumhuriyeti kuruluşunun 70. yılını kutluyor.



70 yıl önce bugün Çin Komünist Partisi lideri Mao Zedung'un önderliğinde Çin Halk Cumhuriyeti kuruldu.



İngiliz ve Japon işgallerinin ardından iç savaş yaşayan ülke devrimle bütünleşti ve bugünkü Çin halini aldı.



Çinliler devrimden sonra da Kore Savaşı ve Soğuk Savaş döneminde yine emperyalistlerle mücadele etti. Bağımsızlıklarından ödün vermeyen Çinliler emperyalist kuşatmayı kırdı.



1949'da kurulan Çin Halk Cumhuriyeti kamucu ve planlı büyümeyle bir mucize yarattı. Çin Devrimi, sosyalizmin kapitalizme üstünlüğünü kanıtladı. Ülkedeki yoksulluğa savaş açan Çin Komünist Partisi ve Çin Halkının bu mücadelesi Çin Mucizesi olarak adlandırılıyor.



Bugün Çin Komünist Partisi, Xi Jingping'in önderliğinde Çin'e özgü sosyalizmin inşasında ısrar ediyor. Mao Zedung'un devrimci çizgisinde ilerlediğini vurguluyor.



Kutlamalara da bu vurgular yansıdı.



70. yıl kutlamalarının merkezi Pekin'di. Tiananmen Meydanı'ndaki geçit töreninde Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, halka seslendi. Çin'in barışçı kalkınma yolunu izleme kararlılığının sarsılmaz olduğunu belirtti.



Çin Cumhurbaşkanı Xi, Çin ulusunun bağımsızlığı, halkın kurtuluşu, devletin refahı ve halkın mutluluğu için hayatını feda eden ölümsüz devrimci önderlere ve şehitlere en derin saygılarını ifade etti.



Xi Jinping yaptığı konuşmayla, bütün Çinli vatandaşlar ve dünya ülkelerine, geleceğe yönelik özgüven ve kararlılık mesajı verdi. Çinli lider Barışçı kalkınmanın gerçekleştirilmesi için, tüm Çin vatandaşlarının dayanışma içinde çaba harcaması çağrısı yaptı.



Xi ayrıca Çin'e özgü sosyalizm yolunun izlenmesinin öneminin altını çizdi. Çin Komünist Partisi'nin temel teorileri, temel yol haritaları ve temel stratejilerinin yerine getirilmesi gerektiğinin üzerinde durdu.



Çin Cumhurbaşkanı, Çin'in uluslararası toplumdaki statüsüne hiç kimsenin zarar veremeyeceğini ve ülkenin gelişmesine engel olamayacağını vurguladı.



Çin'in diğer şehirlerinde de ülkenin kuruluşunun 70. yılı kutlandı. Özerk yönetimlerde ve Çin nüfusunun yaşadığı diğer ülkelerde 70. yıl kutlamaları düzenlendi.



Son aylarda protesto gösterileriyle adı anılan Hong Kong Özerk Yönetimi'nde ve Makao'da Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşu coşkuyla kutlandı.



Kuala Lumpur. Malezya, Hanoi ve Vietnam'da da yaşan Çinliler ve bu ülkelerin Çin dostu vatandaşları Çin Halk Cumhuriyeti'nin 70. yaşını hep birlikte kutladı.



20 yüzyılın başında dünyanın en fakir toplumlarından olan ve emperyalistlerin işgali altında ezilen Çin halkı, bugün Mao Zedung'un önderliğinde gerçekleşen devrimin üzerinden henüz 70 yıl geçmişken dünyanın en gelişmiş milletleri arasında saygın yerini almış bulunuyor.



ulusal.com.tr