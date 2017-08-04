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Çin nüfusu yaşlanıyor

Çin'de 60 yaş ve üzeri nüfus, 2016'nın sonu itibarıyla 230 milyon 800 bin kişiye ulaştı.

Çin nüfusu yaşlanıyor

Çin'de 60 yaş ve üzeri nüfusun, geçen yılın sonu itibarıyla 230 milyonu aştığı bildirildi.

Çin Vatandaşlık İşleri Bakanlığı, ülke nüfusunun yüzde 16,7'sini 60 yaş ve üzerindeki kişilerin oluşturduğunu açıkladı.

Ülkede 230 milyon 800 bin 60 yaş ve üzeri nüfus olduğu belirtilirken, bu rakamın 150 milyon 30 binlik kısmını 65 yaş ve üzerinin oluşturduğu aktarıldı.

Bakanlık açıklamasında, ülkedeki 140 bin huzurevinde yaşayan her bin yaşlıya sadece 32 yatak düştüğü ifade edildi.

Ülkede 2016'nın sonu itibarıyla 460 bin yetim ve öksüzün yaşadığı kaydedilirken, bunlardan sadece 88 bininin hükümete bağlı hayır kurumları tarafından bakımının yapılabildiği vurgulandı.

Yetkililer, geçen yıl ülkedeki 19 bin yetim ve öksüzün Çin'de ve dış ülkelerde bulunan aileler tarafından evlat edinildiğine işaret edildi.

Tek çocuk politikası

Ülkede uzun yıllar boyunca uygulanan "tek çocuk politikası"nın kaldırıldığı 2016'da 17 milyon 860 bin bebek doğmuştu.

Yaklaşık 1,37 milyarlık nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin'de nüfusun 2030'da 1,45 milyara ulaşması bekleniyor.

Çin'in aile planlaması ve tek çocuk politikası, ülkenin hızla artan nüfusunu kontrol altına almak için 1970'li yıllarda kademeli olarak yürürlüğe girmiş ve kentlerde yaşayan ailelere tek çocuk sınırlaması getirilmişti. Kırsalda yaşayan ailelere ise ilk çocuklarının kız olması halinde ikinci çocuğa izin verilmişti.

Ülkede 1 Ocak 2016'da "iki çocuk politikası" yürürlüğe girmişti. Pekin yönetimi, yaşlanan nüfusun ekonomi üzerindeki olumsuz etkisi ve çalışma çağındaki nüfusun hızla azalması üzerine aldığı bu kararla kentlerde ve kırsal kesimde yaşayan tüm çiftlere koşulsuz iki çocuk sahibi olabilme hakkı tanımıştı.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #çin #nüfus #yaşlanıyor
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