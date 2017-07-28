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Çin-Rusya ortak askeri tatbikatının ilk aşaması tamamlandı

Çin Deniz Kuvvetleri'ne bağlı Hefei adlı füze destroyeri ve Yuncheng Fırkateyn'i dün öğleden sonra Rusya'nın St. Petersburg limanına vardı. Böylece Çin-Rusya ortak askeri tatbikatının ilk aşaması dün tamamlanmış oldu.

Çin-Rusya ortak askeri tatbikatının ilk aşaması tamamlandı

Çin Deniz Kuvvetleri'ne bağlı Hefei adlı füze destroyeri ve Yuncheng Fırkateyn'i dün öğleden sonra Rusya'nın St. Petersburg limanına vardı. Böylece Çin-Rusya ortak askeri tatbikatının ilk aşaması dün tamamlanmış oldu.

Tatbikata katılan Çin filosu, 18 Haziran'da Hainan eyaletinin Sanya kentinden yola çıktı ve 21 Temmuz'da Rusya'nın Baltiysk limanına vardı.

Çinli ve Rus askerler 25 Temmuz'da başlayan tatbikat sırasında, ortak hava savunması ve ortak arama-kurtarma gibi 6 alanda uygulama yaptı.

Tatbikata katılan Çin filosu komutanı Yu Manjiang, tatbikatın denizdeki ticari faaliyetleri hedef alan terör tehditlerine ve ortak arama-kurtarma çalışmalarına odaklandığını söyledi.

Öte yandan söz konusu tatbikat, Çin ve Rusya'nın Baltık Denizi'nde gerçekleştirdiği ilk tatbikat olma niteliği taşıyor.-Çin Uluslararası Radyosu

Etiketler; #rusya #çin
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