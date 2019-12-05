Çin tavrını sertleştirdi

ABD ve Atlantik Cephesi Çin’e baskılarını artırdı.

ABD Temsilciler Meclisi son bir ayda Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi ve Hong Kong Özerk Bölgesi hakkına üç yasa tasarısı onayladı. Kong Kong ile ilgili olan Senato’dan geçip Başkan Donald Trump tarafından imzalandı.

Yasa tasarıları Çinli yetkililerin Sincan’da ya da Hong Kong’da halka zulüm ettiklerini iddia ederek yaptırım uygulanmasını öngörüyor.

Çarşamba günü yayımlanan NATO Londra Deklarasyonu’nda da Çin ilk kez hedef alındı.

Bildirgede "Çin'in artan nüfuzu ve uluslararası politikalarının ortaya çıkardığı fırsat ve sınamaları ittifak olarak birlikte ele almalıyız" ifadesi kullanıldı.

Ayrıca bildirgedeki “5G iletişim teknolojilerine ilişkin güvenliğe önem verildiğinin” belirtilmesi de yine Çin’e bir gönderme. Son aylarda ABD NATO müttefiklerinden 5G teknolojisi için Çinli şirketlerle çalışmamalarını ısrarla talep etmişti.

Tüm bu gelişmelerin ardından genel olarak çatışmadan uzak bir dil kullanan Çin devleti tavrını sertleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying Temsilciler Meclisi’nin onayladığı son yasa tasarısının ardından açıklama yaptı. Çinli Sözcü ABD’li politikacıların Çin’i karalayan ve suçlayan açıklamalarını reddettiklerini belirtti. ABD’yi terörle mücadele konusunda iki yüzlü olmakla suçladı.

Hua, hayatlarında hiç Sincan Uygur Özerk Bölgesine gitmemiş ABD’li politikacıları temelsiz suçlamalar yapabilecek kadar kibirli olmakla itham etti. ABD’nin Amerika yerlilerine çektirdiği eziyeti hatırlattı.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Amerika Yerlileri’ni öldürerek, yerlerinden ederek, zulmederek asimile ettiğini söyleyen Çinli Sözcü, bugün yerlilerin Amerika nüfusunun yalnızca yüzde 2,09’unu oluşturduğunu belirtti. Hua Çunying bu az sayıdaki yerli nüfusun rezervasyonlarda altyapı eksikliği, su ve elektrik sıkıntısı, İnternet erişimi eksikliği, işsizlik, yoksulluk, hastalıklar ve kötü yaşam koşulları gibi zorluklarla yaşamak zorunda bırakıldıklarına dikkat çekti.

Çinli Sözcü, Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde halkın etnik azınlık haklarının politik, ekonomik, kültürel ve sosyal açıdan güvence altında olduğunun altını çizdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying ABD’nin kendi topraklarında yaptığı katliamların yanı sıra Asya’da yaptığı mezalime de değindi.

Çin Devleti, ABD destekli, Hong Kong’da kaos çıkaran STK’lara yaptırım hazırlığında. Çinli Sözcü Hong Kong’da faaliyet gösteren STK’lar hakkında da konuştu. STK’ların köteği hakettiğini söyledi. Hua, gazetecilere “bekleyin ve görün” dedi.

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