Çin ile Hindistan arasında, daha önce yaşanan gerilim tekrar başladı. Çin tarafı kendi sınırları içindeki bir yol yapım çalışmasına Hintli askerlerin müdahale ettiğini belirtiyor. İki ülkenin de Şanghay İşbirliği Örgütü üyesi olduğu düşünüldüğünde gerilimin kısa sürede sonlanacağı değerlendiriliyor.

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