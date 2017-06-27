Çin ve Hindistan sınırında gerilim sürüyor.
Geçtiğimiz günlerde Çin Halk Kurtuluş Ordusu birliklerinin Sikkim eyaleti sınırında Hindistan'a ait sığınaklara zarar verdiği öne sürülmüştü. Bu kez ise anlaşmazlığın nedeni Hindistan.
Çin tarafı, kendi sınırları içerisindeki bir yol yapım çalışmasına Hindistan askerlerlerinin müdahale ettiğini belirtti.
Açıklamayı Çin Savunma Bakanlığı sözcüsü Ren Guoqiang yaptı. Bakanlık sözcüsü yaşanan gelişmenin sınırdaki huzura "ciddi şekilde zarar verdiğini" söyledi.
Hindistan tarafı ise Çin'i Tibet'e gitmeye çalışan hacı adaylarına zorluk çıkarmakla suçluyor.
Çin ve Hindistan askerlerinin sınırın sıfır noktasında karşı karşıya geldiği iddia edilse de iki ülkenin de Şanghay İşbirliği Örgütü üyesi olduğundan gerilimin kısa sürede sonlanacağı belirtiliyor.
ulusal.com.tr
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