Çin ve Japonya'dan itidal çağrısı

İran füzeleri, ABD askerlerini hedef aldı. Olay dünya çapında yankı uyandırdı. 2 ülke arasındaki alarm durumu endişeyle karşılandı.



Çin gelişmeleri yakından takip ediyor.



Konuyla ilgili Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang açıklama yaptı. Taraflarla yakın iletişimin sürdürüleceği ve gerilimin düşmesi için çaba gösterileceği belirtildi.



"Gerginlik önlensin" açıklaması Japanyo'dan da geldi. Kabine temsilcisi, taraflara diplamasi çağrısı yaptı.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan da "Amerikanı'nın yanındayız" mesajı verdi.



Netanyahu "Her kim İsrail'e saldırmaya çalışırsa çok sert bir şekilde vurulacak" dedi.



NATO da İran'ın füzelerine karşı alarm durumuna geçti. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, personelin korunması için gerekli önlemlerin alındığını söyledi.



Ayrıca Stoltenberg, İran'ın Irak'taki ABD üslerine yönelik füze saldırısını kınadıklarını söyledi.

ulusal.com.tr