Çincede üç tekerlekli araç anlamına gelen sanlunçı, ülkede şehir içi ulaşımda büyük ilgi görüyor

Çin'de kısa mesafe ulaşımda üç tekerlekli araç sanlunçı, hem turistlerin hem de yerli halkın tercihi oluyor.

Coğrafik yapısı dolayısıyla engebeli olmayan başkent Pekin’de tarihi ve turistik yerlerde, mağazalarda ve neredeyse her sokak başında bulunan sanlunçılar kimi zaman alışverişten dönen kent sakinlerini kimi zaman meraklı turistleri taşıyor.

Genellikle gidilecek mesafeye göre, şoför ile yapılan pazarlıkla fiyatın belirlendiği üç tekerlikli ulaştırma araçları, modern dünyada, metro, otobüs, taksi gibi pratik araçların yanında kendine has bir görüntü oluşturuyor.

Genellikle 10 ila 20 yüen (5-10 lira) taşıma ücreti istenen üç tekerlekli araçlar, yolcularını birkaç kilometrelik mesafelere götürüyor.

Boyu ve iç hacminin küçüklüğü nedeniyle ticari taşıma sınıfına giremeyen bu araçlarda şoför arkasında bir kişi için büyük ancak iki kişi için küçük denilebilecek bir koltuk bulunuyor. Sanlunçı için ehliyet de gerekmiyor.



Kısa mesafelerde taksiye alternatif

Ulaşımdan tarıma kadar kullanılan sanlunçılar, kısa mesafede de taksiye alternatif oluşturuyor.

Kargo ve ulaşım alanında sıkça kullanılan sanlunçıların elektrikli olanları da bulunuyor.



E-ticaretin, kentteki kargo sisteminin ana omurgası

Hemen her yerde çeşitli şekillerde ve renklerde bulunan üç tekerlekli araçlara Çinli e-ticaret firmaları da büyük ilgi gösteriyor.

Küçük yapısıyla normal araçların giremediği yerlere kolaylıkla giren sanlunçılar, şehir trafiğine takılmayarak, kargonun hızlı ulaşımını sağlıyor.

Pekin’de geçen yıl yapılan bir araştırmaya göre, sadece kargo şirketlerine ait başkentte 60 bine yakın sanlunçı bulunuyor.