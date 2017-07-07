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Çipras fıtık ameliyatı oldu

Yunanistan Başbakanı Çipras'a, kaldırıldığı hastanede fıtık operasyonu yapıldı

Çipras fıtık ameliyatı oldu

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, fıtık ameliyatı oldu.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Çipras'ın, öğleden sonra başkent Atina'daki Evgenidion Hastanesine yatırıldığı ifade edildi.

Sağlık durumu iyi olan Aleksis Çipras'a fıtık operasyonu yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Başbakan, doktorlara ve tüm hastane çalışanlarına tüm kalbiyle teşekkürlerini iletiyor." ifadelerine de yer verildi.

Yunan basınında yer alan haberlerde ise Çipras'ın dün geceden bu yana ağrılarının şiddetlenmesi üzerine hastaneye kaldırıldığı bilgisine yer verildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #yunanistan #sağlık #hastane #fıtık #aleksis çipras
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