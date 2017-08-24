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Çocuklarını evde bırakıp bir ay tatile çıkan anne tutuklandı

Fransa'nın Metz şehrinde 8 ve 12 yaşlarındaki 2 çocuğunu evde tek başına bırakıp bir ay süreyle tatile çıktığı tespit edilen anne havalimanında gözaltına alındı.

Çocuklarını evde bırakıp bir ay tatile çıkan anne tutuklandı

Fransa'nın Lorraine bölgesindeki Metz şehrinde yalnız yaşayan bir annenin, 8 ve 12 yaşlarındaki 2 çocuğunu evde bırakarak bir ay tatile gittiğinin ortaya çıkması üzerine gözaltına alındığı bildirildi.

France Bleu Lorraine'de yer alan habere göre, küçük çocuklarını evde yalnız bırakarak tatile giden anne, tatil dönüşü havalimanında gözaltına alındı. Haberde, 49 yaşındaki annenin çocuklarına temel ihtiyaçlarını karşılamaları amacıyla banka kartını bıraktığı ve bir aylığına Cezayir'e tatile gittiği belirtildi.

Çocukların birkaç gün bu kartla alışveriş yaptığı, daha sonra kartın limitinin dolduğunun aktarıldığı haberde, 80 yaşındaki bir kapı komşusunun çocukların yemek ihtiyacını karşıladığı ve daha sonra da polise haber verdiği ifade edildi.

İki kardeş şehirdeki kimsesiz çocuklar yurduna yerleştirilirken, annenin bu sürede tüm aramalara rağmen telefona cevap vermediği bildirildi.

Çocuklarının durumunu havalimanında gözaltı işlemini yapan polislere soran annenin, Metz Ceza Mahkemesine çıkarılacağı kaydedildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #fransa
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