Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile bir araya geldi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kral Bin Abdülaziz, Cidde kentindeki Selam Sarayı'nda öğle yemeğinde bir araya geldi.



Erdoğan ile bin Abdülaziz, daha sonra basına kapalı gerçekleşen ve Türk yetkililerin de hazır bulunduğu heyetler arası görüşmeye geçti.







Erdoğan, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı kabul etti



Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı kabul etti.



Cidde kentinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bir araya geldi.



Basına kapalı gerçekleşen görüşmede Türk yetkililer de hazır bulundu.