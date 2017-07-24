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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt'ten ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt'teki temaslarının ardından özel uçak "TUR" ile saat 11.10'da Katar'ın başkenti Doha'ya gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt'ten ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanKuveyt'teki temaslarının ardından özel uçak "TUR" ile saat 11.10'da Katar'ın başkenti Doha'ya gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Kuveyt Uluslararası Havalimanı Emirlik Terminali'nden, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah uğurladı.
Uğurlamada, Başbakan Şeyh Cabir Mübarak Hamad el Sabah, Başbakan 1. Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Sabah Khaled Hamad el Sabah, Kuveytli yetkililer ile Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçisi Murat Tamer de hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan da Kuveyt'ten ayrıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #cumhuebaşkanı #erdoğan #Kuveyt
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