demokratik halk cumhuriyeti açıklarında 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Güney Koreli ve Japon deprem yetkilileri, sabah saatlerinde Demokratik halk cumhuriyeti'nin Chongjin kentinin 192 kilometre açığında denizin 500 kilometre derinliğinde 6,3 büyüklüğünde bir deprem kaydedildiğini duyurdu.



ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) ise depremin büyüklüğünü 5,9 olarak açıkladı.



Yetkililer, her iki durumda da depremin 20 yıldan uzun bir süredir Demokratik halk cumhuriyeti'nin Japon Denizi açıklarında kaydedilen en şiddetli sarsıntı olduğuna dikkati çekti.



USGS Ulusal Deprem Bilgi Merkezi Uzmanı John Bellini, depremin Demokratik halk cumhuriyeti'nin son dönemdeki nükleer füze denemelerinden kaynaklandığına ilişkin iddialara ilişkin Yonhap ajansına yaptığı açıklamada, "Deprem, denizin 500 kilometre altında oldu. Bunun nükleer denemeyle bağlantılı olma ihtimali yok. Bu, doğal bir deprem." değerlendirmesinde bulundu.