Beddua seansı düzenliyorlardı! O derneğe baskın
Beddua seansı düzenliyorlardı! O derneğe baskın
FETÖ'cü darbeci duruşmaya bu tişörtle geldi
FETÖ'cü darbeci duruşmaya bu tişörtle geldi
ABD'den Katar'a karşı beklenmedik hamle
ABD'den Katar'a karşı beklenmedik hamle
Bahçeli'den Hulusi Akar uyarısı
Bahçeli'den Hulusi Akar uyarısı

Demokratik halk cumhuriyeti açıklarında deprem

demokratik halk cumhuriyeti açıklarında 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Demokratik halk cumhuriyeti açıklarında deprem

Güney Koreli ve Japon deprem yetkilileri, sabah saatlerinde Demokratik halk cumhuriyeti'nin Chongjin kentinin 192 kilometre açığında denizin 500 kilometre derinliğinde 6,3 büyüklüğünde bir deprem kaydedildiğini duyurdu.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) ise depremin büyüklüğünü 5,9 olarak açıkladı.

Yetkililer, her iki durumda da depremin 20 yıldan uzun bir süredir Demokratik halk cumhuriyeti'nin Japon Denizi açıklarında kaydedilen en şiddetli sarsıntı olduğuna dikkati çekti.

USGS Ulusal Deprem Bilgi Merkezi Uzmanı John Bellini, depremin Demokratik halk cumhuriyeti'nin son dönemdeki nükleer füze denemelerinden kaynaklandığına ilişkin iddialara ilişkin Yonhap ajansına yaptığı açıklamada, "Deprem, denizin 500 kilometre altında oldu. Bunun nükleer denemeyle bağlantılı olma ihtimali yok. Bu, doğal bir deprem." değerlendirmesinde bulundu.


Kaynak: AA
Etiketler; #demokratik halk cumhuriyeti #deprem
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Direksiyon başında kalp krizi geçirdi
Sonraki Haber
İstanbul'da acil serviste doktor bıçakla rehin alındı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.