AFP'nin haberine göre Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde tekne battı. En az 27 kişi hayatını kaybederken 54 kişinin kayıp olduğu belirtildi.
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Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde tekne battı. En az 27 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken 54 kişiden de haber alınamıyor
AFP'nin haberine göre Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde tekne battı. En az 27 kişi hayatını kaybederken 54 kişinin kayıp olduğu belirtildi.
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