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Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde tekne faciası

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde tekne battı. En az 27 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken 54 kişiden de haber alınamıyor

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde tekne faciası

AFP'nin haberine göre Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde tekne battı. En az 27 kişi hayatını kaybederken 54 kişinin kayıp olduğu belirtildi.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler; #Demokratik Kongo Cumhuriyeti
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