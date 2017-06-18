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Deprem sonrası Grönland’ı tsunami vurdu

Grönland’ın batı kıyılarını vuran tsunaminin ardından kıyı bölgelerinde yaşayan halk tahliye edildi. Yetkililer, iklim değişikliğinin depreme neden olmuş olabileceğini açıkladı.

Deprem sonrası Grönland’ı tsunami vurdu

Danimarka'ya bağlı Kuzey Buz Denizi ile Kanada’nın kutup adaları arasında kalan özerk ada Grönland’da dün akşam saatlerinde meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremin ardından kıyıları tsunami vurdu.

Grönland polisi tsunami nedeniyle ölü ve yaralıların olup olmadığını teyit edemediklerini açıkladı.

Illorsuit och Uummannaq köylerini vuran dev dalgalar bir çok evin yıkılmasına neden oldu.

Danimarka Ulusal Jeoloji Enstitüsü araştırmacıların Dahl Jenssen Grönland’ta bu büyüklükte depremlerin olağan olmadığını belirterek ‘‘ Muhtemelen deprem, denize toprak kaymaları ile buz kırılmalarına neden olmuş. Bu daha önce de yaşanan bir şey. Yeni artçı depremler ve tsunami oluşabilir’’ diye konuştu.

BUZLARIN ERİMESİ, YER KABUĞUNU ETKİLİYOR

Tsunami bölgesinde yaşayanları tahliye etmeye devam polis ve kurtarma ekipleri halktan kıyı bölgelerinden uzak durmaları uyarısında bulunuyor.

Grönland’ta meydana gelen depremi değerlendiren Stockholm Üniversitesi Jeoloji Bilimleri Enstitüsü profesörü Martin Jakobsson depreme iklim değişikliklerinin neden olmuş olabileceğini belirterek ‘‘Buzlar çekildiğinde üzerinde bulundukları yerdeki baskıyı azalttıkları söylenebilir. Eğer Grönland ve diğer yerlerdeki buzlar çekilmeye devam ettikleri sürece yeni depremler bekleyebiliriz’’ dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #deprem #Grönland #tsunami #danimarka #Kuzey Buz Denizi #Kanada
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