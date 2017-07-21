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Deprem Yunanistan'ı da vurdu: Ölenlerden biri Türk

Ege Denizi'nin Gökova Körfezi'nde meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden iki kişiden birinin Türk olduğu bildirildi.

Deprem Yunanistan'ı da vurdu: Ölenlerden biri Türk

Yunanistan Güney Ege Eyaleti Valisi Yorgos Hacimarkos bir televizyona yaptığı açıklamada, deprem sonucu İstanköy Adası'nda ölen iki kişiden birinin 30 yaşında Türk diğerinin ise 20 yaşında bir İsveçli olduğunu söyledi.

Eğlence merkezindeki duvarın çökmesi sonucu iki kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Hacimarkos, yaralıların çoğunluğunun adadaki turistler olduğunu kaydetti. 

Hacimarkos ayrıca, 120 yaralıdan tamamı turist olan 5'inin ağır yaralı olduğunu ifade etti.

Depremin etkisiyle büyük çatlaklar oluşan adanın limanı faaliyet dışı kalınca, tüm deniz seferleri iptal edildi. Adaya giden gemilerin yakındaki adalara yönlendirildiği belirtildi. Adadaki havalimanı ise faaliyette.

Özellikle turistik kent merkezinde büyük hasar meydana gelirken, Osmanlı döneminden kalan Defterdar Camisi'nin minaresi yıkıldı. Ayrıca, Agios Nikolaos Katedrali'nin bir bölümü çöktü.


Kaynak: AA
Etiketler; #deprem #yunanistan #ege #ege denizi #türk
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