Larsen C buz sahanlığından geçen hafta kopan dev parçanın uydu görüntüleri, buzdağının kıyı ile arasının açıldığını gösteriyor. Ancak dünyanın kendi çevresinde dönmesinden kaynaklanan sola doğru sürüklenme etkisi nedeniyle buz dağının Antarktika kıyıları çevresinde kalacağı tahmin ediliyor.

Antarktika kıtasından kopan dev buz dağı 'A-68', okyanusa doğru sürüklenmeye devam ediyor.



BBC'de yer alan habere göre, geçen hafta kıtanın kuzeybatısındaki Larsen C buz sahanlığından kopan 6 bin kilometrekare genişliğindeki buz dağının yeni uydu görüntüleri yayınlandı.



Görüntülerde kıyı ile buzdağının arasındaki mesafenin belirginleştiği, dağın sahanlıktan dar bir su ve ince bir buz tabakasıyla ayrıldığı dikkat çekiyor.



Buzdağının ilerleyişini izleyen Almanya'nın Alfred Wegener Enstitüsü'nden bilim insanları, uydudan elde edilen görüntülerde kütlenin şu ana kadar beklenen şekilde hareket ettiğinin görüldüğünü aktarıyor.







Buzdağının Weddel Denizi üzerinde kıyıdan denize doğru esen rüzgarların etkisiyle okyanusa doğru sürüklenmesi bekleniyor.



Ancak 'coriolis kuvveti' denilen dünyanın kendi çevresinde dönmesinden kaynaklanan sola doğru sürüklenme etkisiyle buzdağını yine Antarktika kıyıları çevresinde kalacağı tahmin ediliyor.



Yaklaşık bir trilyon ton ağırlığında olduğu tahmin edilen A-68, bugüne dek tespit edilenlerin en büyüğü olarak kayıtlara geçmişti.



ulusal.com.tr