Dev tatbikat Pentagon'u rahatsız etti

Hint Okyanusu ve Umman Körfezi'nde dev tatbikat başladı.



Rusya İran ve Çin "Deniz Güvenlik Kuşağı tatbikatı" ile bölgede "güvenlik, barış ve istikrar sağlama" hedefini ilan etti.



Tatbikat, Çin ve Rus gemilerinin Şehit Beheşti limanına yanaşması ile başladı. Duyuruyu İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Gholamreza Tahani yaptı.



Tahani açıklamasında, "İslam İnkılabı sonrası İran’ın bu düzeyde iki dünya gücü ile tatbikat düzenlenmesi bir ilktir” dedi.



Rusya, İran ve Çin Hint Okyanusu ve Umman Körfezi’nin dünya ticaretinde anahtar rolü olduğunu vurguladı. Bölgenin güvenliğinin sağlanması noktasına dikkat çekti.



30 Aralık 2019 tarihine kadar devam edecek olan tatbikattan Pentagon rahatsız. İran ve Amerika ile yaşanan gerilimin merkezinde yapılan tatbikat ile ilgili Amerika Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi.



Pentagon sözcüsü Sean Robertson, Amerika'nın tatbikatı "izlediğini" söyledi.

ulusal.com.tr