Suriye'deki savaşta aktif rol alan İran Devrim Muhafızları'nın Sözcüsü General Ramazan Şerif, Ulusal Kanal'a özel açıklamalarda bulundu. İran'ın uzun menzilli füzelerle IŞİD hedeflerini vurmasını "İran'la ilgili hesapları olanlar ders çıkarabilir" sözleriyle değerlendiren General Şerif, siyasi çözüm çabalarıyla ilgili olarak "Astana'da bölge ülkelerinin birlikte mücadelesi çok önemli" dedi.

İran, Deyri Zor'daki terör örgütü IŞİD hedeflerini uzun menzilli füzelerle vurdu. 1988'den bu yana ilk kez kendi topraklarından başka bir ülkeye füzelerle operasyon düzenleyen İran'ın bu hamlesi Amerika'nın Suriye jetini düşürdüğü güne denk geldi. İran'ın dikkat çeken bu operasyonu bir çok bakımdan özel anlam içeriyor.



İran'ın Devrim Muhafızları Sözcüsü General Ramazan Şerif, terör örgütü IŞİD'i uzun menzilli füzelerle vurmalarını Ulusal Kanal'a değerlendirdi. Şerif "İran ile ilgili gizli hesaplar yapanlar uzun menzilli füzelerden ders çıkarmalı" dedi.



General Şerif, Suriye'de siyasi çözüm çabalarına destek verdiklerini de söyledi, Astana'nın önemine vurgu yaptı.



Devrim Muhafızları Sözcüsü, İsrail'e yönelik mesajlar verdi, "IŞİD nedeniyle Filistin sorunun gündemden düşürüldüğünü" söyledi.



HABER: YAKUP ASLAN / TAHRAN

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