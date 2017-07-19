Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yukarı Karabağ probleminin bir an önce çözüme kavuşması gerektiğini belirterek, "Bu konuda uluslararası kamuoyunu ve Minsk Grubu'nu daha aktif olmaya çağırıyoruz." dedi

0 0 0 0

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Üçlü Dışişleri Bakanları 4. Toplantısı kapsamında, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov ve Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ikili görüşmelerin ardından üçlü toplantıda bir araya geldi.



Bakanlar, toplantının ardından ortak bildiriye imza attı.



Çavuşoğlu, düzenlenen ikili görüşmelerde hem ülkeler arasındaki ilişkileri hem de bölgesel konuları konuştuklarını, üçlü toplantıda ise Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan arasındaki ilişkileri nasıl güçlendireceklerini ele aldıklarını belirtti.



Çavuşoğlu, "Enerjiyle ilgili iş birliğimizi daha da güçlendirme kararlılığımız var. Elbette önemli kararlar zirvelerde alınır. Bu yıl kardeş Türkmenistan'ın ev sahipliğinde Üçlü Devlet Başkanları Zirvesi yapılacak. Bu zirvenin netice alıcı bir zirve olması konusunda arkadaşlarımızla hemfikiriz. Anlaşmalar imzalanacak." diye konuştu.



"Ermenistan işgal ettiği topraklardan çekilmeli"







"Ermenistan'ın uluslararası hukuk çerçevesinde hareket etmesini ve bu tür tahrik edici saldırılardan vazgeçmesini istiyoruz. Bir an önce işgal ettikleri Azerbaycan topraklarından çekilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz. Yukarı Karabağ



"Rum tarafı çözüme yanaşmıyor"



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne dün yaptığı ziyareti değerlendiren Çavuşoğlu, Kıbrıs müzakereleriyle ilgili şunları söyledi:

"Biz müzakere sürecini Türkiye olarak güçlü şekilde destekledik. Ocak ayında Cenevre'de, geçtiğimiz haftalarda da Crans-Montana'da konferanslar düzenlendi. 11 gün devam etmesine ve bizim tüm yapıcı çalışmalarımıza rağmen Rum tarafının bu parametrelerle bir çözüme hazır olmadığını, böyle bir çözüme yanaşmadığını, yanaşmayacağını biz de gördük, Birleşmiş Milletler de gördü. Bundan sonraki süreçte de KKTC ile istişare ederek ona göre adım atacağız."



Memmedyarov: Türkiye'ye 6 milyar metreküp doğalgaz göndereceğiz



Azerbaycan Dışişleri Bakanı Memmedyarov da Azerbaycan doğalgazını Avrupa'ya taşıyacak Güney Gaz Koridoru Projesinin gelecek yıl faaliyete başlayacağını, Türkmenistan'ın da bu projeyle ilgilendiğini bildirdi.



Memmedyarov, "Projenin bir ayağı olan TANAP, 2018'de tamamlanacak. Gelecek yıl Türkiye'ye 6 milyar metreküp doğalgaz göndereceğiz. Bir sonraki yıl 10 milyar metreküp doğalgaz İtalya piyasasına ulaştırılacak." ifadelerini kullandı.



Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredov da Azerbaycan ve Türkiye ile ekonomi, siyasi ve enerji alanlarındaki ilişkileri geliştirmek niyetinde olduklarını belirtti.



Bakanların imza attığı ortak bildiride, ülkelerin bağımsızlık ve toprak bütünlüğünün önemine, çatışmaların uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde çözülmesi gerektiğine, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan üçlüsünün uluslararası kurumlarda ortak hareket etmesinin önemine dikkat çekildi.



Üç ülke arasındaki ekonomik iş birliğinin yasal altyapısının güçlendirilmesi gerektiğine vurgu yapılan bildiride, Azerbaycan ve Türkiye'nin gerçekleştirdiği enerji ve ulaştırma projelerinin bölgenin kalkınmasına büyük katkı sağladığı kaydedildi. , Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenenkapsamında, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov ve Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ikili görüşmelerin ardından üçlü toplantıda bir araya geldi.Bakanlar, toplantının ardından ortak bildiriye imza attı.Çavuşoğlu, düzenlenen ikili görüşmelerde hem ülkeler arasındaki ilişkileri hem de bölgesel konuları konuştuklarını, üçlü toplantıda ise Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan arasındaki ilişkileri nasıl güçlendireceklerini ele aldıklarını belirtti.Çavuşoğlu, "Enerjiyle ilgili iş birliğimizi daha da güçlendirme kararlılığımız var. Elbette önemli kararlar zirvelerde alınır. Bu yıl kardeş Türkmenistan'ın ev sahipliğinde Üçlü Devlet Başkanları Zirvesi yapılacak. Bu zirvenin netice alıcı bir zirve olması konusunda arkadaşlarımızla hemfikiriz. Anlaşmalar imzalanacak." diye konuştu. Yukarı Karabağ 'da Fuzuli ilinin Alhanlı köyünde 4 Temmuz'da Ermenilerin hain saldırısı sonucunda şehit olan biri çocuk 2 sivil için taziye dileklerini sunan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:"Ermenistan'ın uluslararası hukuk çerçevesinde hareket etmesini ve bu tür tahrik edici saldırılardan vazgeçmesini istiyoruz. Bir an önce işgal ettikleri Azerbaycan topraklarından çekilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz. Yukarı Karabağ problem inin uluslararası hukuk kuralları, Azerbaycan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğü çerçevesinde bir an önce çözüme kavuşması gerekiyor. Bu konuda uluslararası kamuoyu nu ve Minsk Grubu 'nu daha aktif olmaya çağırıyoruz. Türkiye her zaman Azerbaycan'ın yanındadır ve her türlü desteği vermeye hazırdır."Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne dün yaptığı ziyareti değerlendiren Çavuşoğlu, Kıbrıs müzakereleriyle ilgili şunları söyledi:"Biz müzakere sürecini Türkiye olarak güçlü şekilde destekledik. Ocak ayında Cenevre'de, geçtiğimiz haftalarda da Crans-Montana'da konferanslar düzenlendi. 11 gün devam etmesine ve bizim tüm yapıcı çalışmalarımıza rağmen Rum tarafının bu parametrelerle bir çözüme hazır olmadığını, böyle bir çözüme yanaşmadığını, yanaşmayacağını biz de gördük, Birleşmiş Milletler de gördü. Bundan sonraki süreçte de KKTC ile istişare ederek ona göre adım atacağız."Memmedyarov: Türkiye'ye 6 milyar metreküp doğalgaz göndereceğizAzerbaycan Dışişleri Bakanı Memmedyarov da Azerbaycan doğalgazını Avrupa'ya taşıyacak Güney Gaz Koridoru Projesinin gelecek yıl faaliyete başlayacağını, Türkmenistan'ın da bu projeyle ilgilendiğini bildirdi.Memmedyarov, "Projenin bir ayağı olan TANAP, 2018'de tamamlanacak. Gelecek yıl Türkiye'ye 6 milyar metreküp doğalgaz göndereceğiz. Bir sonraki yıl 10 milyar metreküp doğalgaz İtalya piyasasına ulaştırılacak." ifadelerini kullandı.Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredov da Azerbaycan ve Türkiye ile ekonomi, siyasi ve enerji alanlarındaki ilişkileri geliştirmek niyetinde olduklarını belirtti.Bakanların imza attığı ortak bildiride, ülkelerin bağımsızlık ve toprak bütünlüğünün önemine, çatışmaların uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde çözülmesi gerektiğine, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan üçlüsünün uluslararası kurumlarda ortak hareket etmesinin önemine dikkat çekildi.Üç ülke arasındaki ekonomik iş birliğinin yasal altyapısının güçlendirilmesi gerektiğine vurgu yapılan bildiride, Azerbaycan ve Türkiye'nin gerçekleştirdiği enerji ve ulaştırma projelerinin bölgenin kalkınmasına büyük katkı sağladığı kaydedildi.

ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle

şimdi cebinizde



Android cihazlar için Google Play Store'dan

iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.



Kaynak: