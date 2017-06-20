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Dunford: Mattis ile Işık gelecek hafta görüşecek

Amerikan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, Amerikan Savunma Bakanı Jim Mattis’in önümüzdeki hafta Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ile görüşeceğini belirtti. Dunford, Mattis’in, Işık’a PYD/PKK’ya sağlanan silahlarla ilgili detaylı bir mektup yolladığını da açıkladı.

Dunford: Mattis ile Işık gelecek hafta görüşecek

Amerikan Savunma Bakanı Jim Mattis ile Milli Savunma Bakanı Fikri Işık gelecek hafta bir araya gelecek. Konu Amerika'nın PKK/PYD'li teröristlere sağladığı ağır silah desteği olacak.

Açıklama Amerikan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford'tan geldi. Dunford, terör örgütüne verilen silahlar ve Ankara'nın tepkisine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Bölgeye binlerce ağır silah gönderildiğini ifade eden Amerikalı General, bu silahların Türkiye'ye yönelip yönelmeyeceği yönündeki bir soru üzerine "Denetleme mekanizmaları kuruldu" ifadelerini kullandı.

Mattis’in önümüzdeki hafta Avrupa’da Işık ile görüşeceğini belirten Dunford, "Mattis, konu üzerinden tekrar geçecek. Geçen perşembe günü de Türk mevkidaşına rutin bilgi vermek amacıyla detaylı bir mektup yazdı” ifadelerini kullandı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Amerikan Genelkurmay Başkanı #Joseph Dunford #abd #pkk #pyd
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