26 Haziran dünya uyuşturucu kullanımı ve kaçakçılığıyla mücadele günü dolayısıyla Birleşmiş Milletler bir rapor açıkladı. Rapora göre dünyada 29.5 milyon uyuşturucu bağımlısı var. 2016'da uyuşturucudan ölenlerin sayısı ise 207 bin.

Dünyada uyuşturucu kullanımı giderek artıyor. Bilanço ağırlaşıyor. Tablo korkutucu.



Birleşmiş Milletler, 26 Haziran dünya uyuşturucu kullanımı ve kaçakçılığı ile mücadele günü nedeniyle bir rapor yayınladı. Rapor, dünyadaki acı gerçeği gözler önüne seriyor.



Rapora göre, dünyada 29.5 milyon kişi uyuşturucu bağımlısı. 250 milyon kişi de "hayatında bir kez uyuşturucu denediğini" söylüyor. Her 10 madde kullanıcıdan biri maddeye bağlı hastalıklara maruz kalıyor.



Sadece 2016’da yılında 207 bin kişi uyuşturucudan dolayı hayatını kaybetti.



Ve uyuşturucu kullanma yaşı. Korkunç ama gerçek. Uyuşturucu maddeyi ilk kullanma yaşı ortalaması 13,8 olarak raporda yer alıyor.



Yatarak tedavi gören bağımlıların yaklaşık üçte birinin 15-24 yaş grubunda olduğu, Gençler arasında doğrudan kana karışan uyuşturucu madde kullanımınının daha da yaygın olduğu belirtiliyor.





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