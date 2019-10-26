Dünya halkları kötü yönetimlere karşı ayakta

Irak'ta tekrar başlayan gösterilerde 24 saat içinde 30 kişi hayatını kaybetti.

Güney Amerika ülkesi Şili'de ise ülke tarihinin en büyük protestosu düzenlendi. 1 milyona yakın kişi başkent Santiago'daki İtalyan Meydanı'nda toplandı.

Lübnan'da hükümeti sarsan gösteriler ise ikinci haftasına girdi. Pekçok şehirde halk yolları trafiğe kapıyor.

Dünyanın dört bir yanında halklar kötü yönetimi protesto edip sokaklara dökülüyor.

Sadece Irak, Şili ve Lübnan'da değil. Bolivya, Gine, Ekvator, Cezayir, Nikaragua, Sudan, Zimbabve, Fransa ve İspanya'da da bir türlü sönümlenmeyen halk eylemleri devam ediyor.

Dünya çapında halklar yoksulluk ve kötü yönetime karşı bayrak açtı.

Dünya geneline yayılan protestolar dikkat çekici bir hâl aldı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, dünyayı saran eylemlerle ilgili açıklama yaptı.

Birleşmiş Milletler Sözcüsü Ravina Shamdasani, protestoların arkasındaki nedenlerin karmaşık ve çeşitli olmakla birlikte, protestolar arasında ortak bağlantı bulunduğunu kaydetti.

BM Sözcüsü Shamdasani, "Özellikle sosyo-ekonomik koşullar başta olmak üzere yolsuzluk, eşitsizlik, zengin ile fakir arasındaki farkın giderek açılmasından dolayı halklar öfkeli ve bıkmış durumda" şeklinde konuştu.

Shamdasani, bazı gösterilerin hükümetlerin müdahalesi veya güvenlik güçlerinin aşırı güç kullanması nedeniyle daha da büyüdüğünü ifade etti.

ulusal.com.tr