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Dünya vücut şampiyonu dövülerek öldürüldü

Dünya ve Avrupa Şampiyonu vücutçu Andrey Drachev bir sokak kavgasına dövülerek öldürüldü.

Dünya vücut şampiyonu dövülerek öldürüldü

Dünya ve Avrupa Şampiyonu vücutçu Andrey Drachev bir sokak kavgasına dövülerek öldürüldü.

Kameraya yansıyan görüntülerde; kavgaya dönüşen tartışmada Dünya Ve Avrupa Şampiyonu Drachev'in bir adam tarafından acımasızca dövüldüğü görülüyor.

Drachev'in yediği feci dayak yüzünden olay yerinde kaldırımda hayatını kaybettiği açıklandı. Hayranlarının Drachev 'in can verdiği yerdeki kaldırıma çiçek bırakıp mum yaktıkları görüldü.

 
Hürriyet

Etiketler; #avrupa şampiyonu #Andrey Drachev
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