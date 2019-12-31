Dünyada yeni yıl kutlamaları başladı

Yeni yıl heycanı tüm dünyayı sardı, ülkelerden yeni yıl görüntüleri gelmeye başladı.

Dünyada yılbaşı ilk olarak Pasifik'teki ada ülkeleri Samoa ile Kiribati'ye bağlı Kiritimati adasında kutlandı. Adalar, Türkiye saati ile 13.00'te 2020'ye "merhaba" dedi.

Kiribati ve Samoa'nın ardından Avustralya ve Yeni Zelanda da Türkiye saatiyle 14:00' te yeni yıla girdi.

Yeni yıla ilk giren ülkelerden biri olan Yeni Zelanda 2020’yi coşkuyla karşıladı.

Ülkenin en kalabalık kenti olan Auckland’da binlerce kişi şehrin limanı yakınlarında toplanarak Sky Tower’dan yapılan havai fişek gösterileri eşliğinde yeni yılı kutladı.

Avustralya'nın Sidney kentinde de binlerce kişi yeni yıla merhaba demek için toplandı.

Türkiye saati ile 16.00’da yeni yıla giren Sidney’de kutlamaların adresi her zamanki gibi Sidney Liman Köprüsü oldu.

Liman bölgesini dolduran 1 milyonu aşkın kişi 2020’yi Sidney Opera Binası’ndan atılan havai fişek gösterisiyle karşıladı. Yılbaşı kutlamaları için pek çok sanatçı sahne alarak kalabalığı coşturdu.



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