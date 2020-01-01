Dünyada yılbaşı kutlamaları

Milyonlarca kişi 2020'ye havai fişek gösterileriyle merhaba dedi.

Dünyanın bir çok noktasında yeni yıl büyük bir coşku ile geldi. Başkentler ışıl ışıldı. Meydanlarda toplanan vatandaşlar, 2019'u hep birlikte uğurladı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da başta Kızıl Meydan ve civarı olmak üzere şehrin farklı yerlerinde özel alanlar kuruldu. Moskova genelinde ayrı ayrı 20 park ve 20 meydanda havai fişek gösterisi yapıldı. Vatandaşlar sokaklarda doyasıya eğlendi.

Çin'de de benzer görüntüler vardı. Pekin'de havai fişek gösterileri yapıldı.

Burası da Azerbaycan. Cadde ve meydanların günler öncesinden rengarenk ışıklarla süslendiği başkent Bakü'de yeni yıl coşkusu böyle yaşandı.

Birçok ülke daha yeni yıla umut ve coşku ile girdi.

ulusal.com.tr