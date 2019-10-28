Ebubekir el-Bağdadi nerede öldürüldü, cesedi nerede?

Terör örgütü IŞİD'in başı Ebubekir el-Bağdadi'nin İdlib'de öldürüldü.

Amerika, İdlib'de Bağdadi'yi etkisiz hale getirmek için operasyon gerçekleştirdi.

Millî Savunma Bakanlığı, operasyon ile ilgili Amerika askeri makamları tarafından bilgi verildiğini açıkladı. Açıklamada ''ABD tarafındanoperasyon öncesinde koordinasyonda bulunulmuştur'' denildi.

İdlib'e yapılan operasyona Türkiye ve Irak istihbaratı, Bağdadi'nin yerinin saptanması için destek verdi.

Teröristin kaldığı ev bombalandı, yoğun çatışmalar yaşandı.

İdlib'e gece yarısı yapılan operasyonun 4 saat sürdü. ABD, alçak uçuş yapan helikopterlerle hedefleri ateş altına aldı.

Bölgeye özel birlikler indirildi. Teröristlerle sıcak çatışmalar yaşandı.

Sosyal medyada Bağdadi'nin etkisiz hale getirildiği fotoğraflar, bombalanan evin görüntüleri paylaşıldı.

Öldürülen Bağdadi'nin cesedinin Amerika'nın elinde olduğu açıklandı.

ulusal.com.tr

