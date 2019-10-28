El Muhacir'i öldürüldü iddiası

ABD Başkanı Donald Trump IŞİD lideri Bağdadi'nin İdlib'te öldürüldüğünü açıkladı. Haber dünya kamuoyunun gündemine bomba gibi düştü.

Ancak Rusya Trump'ın açıklamasından tatmin olmadı.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, ABD'nin Bağdadi'yi ölü ele geçirdiğinden şüphe duyduklarını söyledi.

Rus Sözcü, "İdlib'de düzenlenen operasyonla ilgili güvenilir bilgiye sahip değiliz" şeklinde konuştu.

Konaşenkov, operasyonda yer aldıklarına dair çelişkili açıklamalar yapan ülke sayısının artması operasyonun gerçekliği ilgili şüphe uyandırıyor" ifadelerini kullandı.

İranlı yetkililer de Bağdadi'nin öldürüldüğü iddiası üzerine konuştu.

İran Enformasyon Bakanı Azeri Cehromi, Donald Trump'ın Tweet'ini alıntılayarak "Çok da abartmayın, kendi yarattığınızı öldürdünüz" ifadesini kullandı.

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii ise IŞİD'in petro-dolarlarla büyüdüğünü ve terör örgütünün kaynaklarının kurutulması gerektiğini söyledi.

Öte yandan IŞİD elebaşı Bağdadi'nin ardından, grubun sözcüsü Ebu Hasan el Muhacir'in de Suriye'nin kuzeyinde öldürüldüğü öne sürüldü.

Muhacir, Cerablus yakınlarındaki Ayn Beyda köyünde düzenlenen ABD hava saldırısında öldürüldü. Saldırının ardından bölgeden gelen görüntülerde bir petrol tankeri ve yanık cesetler görülüyor.

IŞİD sözcüsünün petrol tankerinde öldürülmesi akıllara daha önce SDG'li teröristlerin IŞİD'lileri kaçırdığı haberlerini akla getirdi.

BBC muhabiri Riam Dalati'nin haberine göre SDG'li teröristler para karşılığı IŞİD'li teröristleri boş petrol tankerlerinin içinde Münbiç, Cerablus, Azez üzerinden İdlib'e taşıyor.

SDG'li teröristler, IŞİD'lileri kaçırmak için kişi başı 2 ila 10 bin dolar para alıyor. IŞİD sözcüsü Mücahir'in petrol tankeri içinde Crablus'ta ve Bağdadi'nin İdlib'de öldürülmesi, tüm bu haberleri tekrar gündeme getirdi.

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