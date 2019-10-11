Emekli Tümamiral Mustafa Özbey: ABD'de ikinci iç savaş başladı

Emekli Tümamiral Mustafa Özbey, şunları belirtti:

"1. ABD'nde 2.nci İç Savaş başladı. Savaşı tetikleyen, Derin Devlet ile savaşan Trump.

ABD'de; secim tarihi ile göreve başlama tarihi arasında 4ay zaman farkı vardır. Seçilen kişi bu süre içinde Derin Devlet tarafından "ehlilestirilir". Trump'ın cehaleti, buna mâni olmuştur.

2. Dışarıdaki askerleri eve getirme sözü vererek seçim kazanan Trump, derin devlet baskısıyla bunu başaramadı. Afganistan ve Suriye'den asker çekmesi engellendi. Türkiye'nin aşırı bastırması ile Suriye'de bu süreç başlamış görünüyor. Ancak ABD Derin Devleti âdeta ayaklandı.

3. ABD'nde Trump ile Derin Devlet ve destekçileri arasındaki iç savaş yapısal sonuçlar doğuracaktır.

Türkiye, bu iç savaşta, ABD derin devletinin ve yandaşlarının nefret objesi hâline getirilmiş durumdadır.

ABD sistemi şu anda akıldan değil nefretten beslenmektedir.

4. ABD'de,Trump ile Türkiye'nin algısının bir nefret objesi olarak birleşmesi ve Türkiye'nin dış politika değerleri üzerinden değil; ABD iç politika malzemesi halinde ele alınması, çok tehlikeli sonuçlara gebedir.

Sistemde Trump geçicidir.

Türkiye nefreti kalıcı olabilecektir.

5. Çok haklı olduğumuz bir davada, çok müsait olmayan şartlarda, bir büyük beka mücadelesine başladık.

Sürdürebilir bir durum değil.

Türkiye cumhuriyet tarihinde hiç görmediği bir hain saldırı karşısında.

Püskürtmek, çok sağlam bir iç cephe gerektirir.

Safları sıklaştıralım."

ulusal.com.tr