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En çok harcamayı Çinli turistler yapıyor
En çok harcamayı Çinli turistler yapıyor

En çok harcamayı Çinli turistler yapıyor

Çinli turistlerin, geçen sene dünya turizm harcamalarının beşte birini gerçekleştirerek ilk sırada yer aldığı bildirildi.

En çok harcamayı Çinli turistler yapıyor

Çinli turistlerin, geçen sene dünya turizm harcamalarının beşte birini gerçekleştirerek ilk sırada yer aldığı bildirildi.

Çin'in en büyük turizm firması C-trip tarafından yapılan araştırmaya göre, Çinli turistler geçen yıl dünya genelinde 261 milyar dolar harcayarak en fazla harcayan turistler sıralamasında birinci oldu.

Dünya turizm harcamalarının yaklaşık yüzde 21'inin Çinliler tarafından yapıldığı vurgulanan araştırmanın sonuç raporunda, bu ülkeden yurt dışına giden turist sayısının, son 12 yılda her sene yüzde 10'un üzerinde arttığına dikkati çekildi.

ABD, Kanada ve Singapur'un da aralarında olduğu çok sayıda ülke, Çin vatandaşlarına 10 yıllık vize uygulaması başlatmıştı.

Çin havayolu şirketleri geçen yıl 260 uluslararası destinasyona ek sefer düzenlemeye başlamıştı.

Uzmanlar, yurt dışına giden Çinli turistlerdeki artışın, ülkenin para birimi yüenin değerlenmesi, hükümetin turizm sektöründeki teşvikleri ve sağlanan vize kolaylıklarına bağlıyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #çin #turist
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