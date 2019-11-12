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Endonezya'da 5,9 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaletinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.  

DÜNYA 12.11.2019, 09:00
Endonezya'da 5,9 büyüklüğünde deprem

Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu, merkez üssü eyalete bağlı Jailolo bölgesinin 66 kilometre kuzeybatı açıklarındaki depremin yerin 83 kilometre altında kaydedildiğini duyurdu. 

Depremde ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmazken, tsunami uyarısı da yapılmadı. 

Maluku eyaletinin başkenti Ambon’da, 26 Eylül’de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde 36 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA
#endonezya #deprem #Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu
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