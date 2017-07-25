Endonezya’nın başkenti Cakarta'da halk, trafik yoğunluğu nedeniyle "bajai" denilen üç tekerlekli taksileri tercih ediyor.

Endonezya’nın başkenti Cakarta'da halk, trafiğin yoğun olduğu saatlerde üç tekerlekli taksileri tercih ediyor.



Yol ve altyapı eksikliği nedeniyle ciddi trafik problemi yaşanan Cakarta’da tramvay ve metronun da bulunmaması “bajai” olarak bilinen üç tekerlekli taksileri cazip kılıyor.







Özellikle trafiğin yoğun olduğu işe gidiş ve dönüş saatlerinde, taksi veya otobüse göre daha hızlı ve ucuz olması nedeniyle rağbet gören bajailerde, taksimetre kullanılmazken fiyatları mesafeye göre belirleniyor.



Özel bir durağı bulunmayan bajai şoförleri, yol kenarında bekleyen müşterilere yanaşarak fiyat teklifi yapıyor. Müşteri ile şoför, fiyat konusunda anlaştığı zaman yolculuk başlıyor.



Trafiğin durma noktasına geldiği durumlarda bile bajailer kaldırımlara kadar çıkarak yolcularını hızlı şekilde gidecekleri yere ulaştırmaya çalışıyor.







"Aylık gelirim 300 ABD doları civarında"



Yaklaşık 15 yıldır bajai şoförlüğü yapan Khalis Mani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bajai ile ailesini geçindirdiğini söyledi.



Mani, "Aylık gelirim 300 ABD doları civarında. En çok müşteriyi yoğun trafik saatlerinde buluyoruz. O saatler ulaşım için en iyi seçenek, biz oluyoruz." dedi.