Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden, Irak merkezi Hükümeti ile ilişkilerini düzeltmek adına petrol gelirlerini paylaşmaya hazır olduklarını belirten bir açıklama geldi. Ekonomik kriz altında ezilen Irak Bölgesel Yönetimi, petrol gelirlerini merkezi hükümete verebileceğini belirtti. Karşılığında ise merkezi bütçeden kendilerine ödeme yapılmasını istedi.

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