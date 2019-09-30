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Erbil'den geri adım sinyali

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden, Irak merkezi Hükümeti ile ilişkilerini düzeltmek adına petrol gelirlerini paylaşmaya hazır olduklarını belirten bir açıklama geldi. Ekonomik kriz altında ezilen Irak Bölgesel Yönetimi, petrol gelirlerini merkezi hükümete verebileceğini belirtti. Karşılığında ise merkezi bütçeden kendilerine ödeme yapılmasını istedi.

Erbil'den geri adım sinyali

Memurların maaşını bile ödeyemez hale gelen Erbil, petrol konusunda merkezi hükümete karşı geri atmaya hazırlanıyor.

Ekonomik krize karşı bir çıkış yolu arayan Erbil, petrol gelirini Bağdat'a verebileceğini duyurdu.

Irak Bölgesel Yönetimi Parlamentosu Başkan Yardımcısı Hemin Havrami  Bağdat'ta bazı temaslarda bulundu. Havrami başkanlığındaki heyet Irak Maliye Bakanı Fuat Hüseyin ile görüştü. Görüşmede Bağdat ile Erbil arasındaki sorunlar ele alındı.

Maliye Bakanı Hüseyin, sorunların diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini söyledi.

Görüşme sonrası bir açıklama da Irak Bölgesel Yönetimi Parlamentosundan yapıldı. İki taraf arasındaki sorunların Anayasa çerçevesinde çözülmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada bölgesel yönetimin, günlük 250 bin varil petrol gelirini Irak'ın petrol şirketi SOMO'ya teslim etmeye hazır olduğu ifade edildi. Ancak bölgesel yönetimin merkezi bütçeden payını göndermek karşılığında petrol ödemesinin yapılacağı kaydedildi.


ulusal.com.tr

Etiketler; #ırak
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