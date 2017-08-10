Irak'ta Kürt bölgesinde yapılacağı ilan edilen bağımsızlık referandumuna doğru Erbil ile Bağdat arasında ipler geriliyor. Irak ordusu, Peşmerge'den 2003 öncesindeki sınırlara, Amerikan işgalinden önceki yeşil çizgiye dönmesini istedi.

Bağdat yönetimi Barzani'den, tartışmaları bölgelerdeki Peşmerge güçlerinin 2003 sınırlarına çekilmesini istedi.Barzani ise Peşmerge'nin bu bölgelerden çıkmayacağını söyledi. Barzani; "Bu onların planı, yeşil hattın gerisine çekilmelisin diyorlar" dedi.Yeşil hat, Amerika'nın 2003 yılındaki işgali öncesi, Peşmerge ile Irak ordusunu ayıran çizgi olarak biliniyor. Barzani; "Bu hat Kürdistan'ın sınırları değildir" diyerek geri çekilmeyi reddediyor.2003 öncesi sınırda; "tartışmalı alan" statüsünde olan; Kerkük, Hanekin, Tuzhurmatu, Mahmur, Zumar kentleri Kürdistan bölgesine dahil değil. 2014 IŞİD işgali sonrasında ise Permerge adım adım tartışmalı kentlerde hakimiyet kurdu.Barzani'nin basın organı Rudaw haberine göre, "IŞİD'le savaş" döneminde Peşmerge güçleri, hakimiyet alanını yüzde 40 oranında genişletti. Tartışmalı alan olarak tanımlanan Kerkük gibi kentler fiilen Barzani otoritesi altına girdi.Irak ordusu ile Peşmerge arasındaki anlaşmaya göre, askeri operasyondan sonra Peşmerge çekilecekti.Barzani, Kürtler verdikleri hizmetlerden ötürü takdir beklerken Irak ordusundan "24 saat içinde çekilmezseniz askeri olarak karşı karşıya geliriz" mesajı aldık diye konuştu.Kürt Bölgesel Yönetimi içinde Barzani'den farklı sesler de yükseliyor. Goran Hareketi bağımsızlık referandumuna muhalefet ediyor. Zamanlamanın doğru olmadığını savunan Goran temsilcileri, kesin kararlarını bu hafta açıklayacaklar.