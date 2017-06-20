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Erdoğan'ı şaşırtan Fransız Bakan Sylvie Goulard istifa etti!

Fransa Savunma Bakanı Sylvie Goulard istifa ettiğini açıkladı.

Erdoğan'ı şaşırtan Fransız Bakan Sylvie Goulard istifa etti!

Fransa Savunma Bakanı Sylvie Goulard istifa ettiğini açıkladı.

Fransa seçimlerinin ikinci turunun yapılmasının ardından Savunma Bakanı Sylvie Goulard yeni kabinede olmak istemediğini belirterek istifa etti. 

Haziran ayı başlarında Paris Savcısı tarafından Demokrat Hareketi'ne hayali işler adı altında önsoruşturma açmıştı. Süren soruşturmalara "iyi niyet" göstererek görevini bıraktığını açıklayan Goulard, Macron tarafından kurulacak yeni kabinede olmayacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I ŞAŞIRTMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mayıs ayı sonlarında NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı’na katılmak üzere Belçika’nın başkenti Brüksel'deyken Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüşme öncesi Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve Savunma Bakanı Sylvie Goulard ile tanışmıştı. 

Erdoğan, Goulard ile tanıştığında Macron’a “Silahlı kuvvetlerin başına bir bayanın gelmesi enteresan” demişti./Habertürk

Etiketler; #erdoğan #fransız bakan #Sylvie Goulard #Fransız
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