Dışişleri Bakanlığı Afrika Genel Müdürü Demirer, "Sanırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan kadar Afrika ziyareti gerçekleştiren bir Afrikalı lider yoktur, bu ziyaretlerle Türk insanına Afrika'yı Afrika'ya da Türk insanını tanıtmıştır" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Afrika Genel Müdürü Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer, Afrika içinde bile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kadar Afrika ziyareti yapan lider olmadığını ifade ederek, "Bu ziyaretlerle Türk insanına Afrika'yı Afrika'ya da Türk insanını tanıtmıştır." dedi.



"34. Afrika Sağlık Kongresi"nde konuşan Demirer, AK Parti hükümetleriyle Afrika açılımının gerçekleştiğini, Afrika'da yeni büyükelçilikler açıldığını, THY'nin seferler başlattığını, insanı yardımlar için kaynak yaratıldığını kaydetti.



Türkiye'nin diğer ülkelerden farklı olarak kendi kalkınma kaynaklarından fedakarlık ederek Afrika'ya yardım ettiğini belirte Demirer, FETÖ ile mücadele kapsamında da Afrika'da önemli aşamalar katedildiğini, bunun yakın dostluk bağının daha da güçleneceğinin işareti olduğunu kaydetti.



Afrika açılımının mimarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu ifade eden Demirer, Erdoğan'ın başbakanlığı, cumhurbaşkanlığı döneminde 23 Afrika ülkesine 30'dan fazla ziyaret yaptığını belirterek, şöyle konuştu:



"'Erdoğan'ın ziyaretleri için biz 'Afrikalı olmayan bir lider için rekordur' diyoruz. Sanırım, Afrika'da da Afrika içinde Erdoğan kadar ziyaret gerçekleştiren bir Afrikalı lider yoktur. Cumhurbaşkanı bu ziyaretleri yaparken yanına iş çevrelerini, akademisyenleri, STK'ları ve toplumun her kesiminin temsilcilerini de yanında götürmüştür. Erdoğan, Türk insanına Afrika'yı Afrika'ya da Türk insanını tanıtmıştır.''



Prof. Dr. Ahmet Kavas



İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kavas ise Afrika'ya uzak duran bir gücün dünyada yaşama şansı olmayacağını dile getirerek, ''Güç olduğunu iddia eden Rusya, ABD, Çin veya Batı ülkelerinden herhangi bir güç eğer Afrika ile ilişki kuramıyorsa gerçek bir güç olamaz. Türkiye, Afrika ile ilişkilerin önemini fark etti ve bu anlamda Afrika'da bir güç olmaya başladı.'' dedi.



Kavas, Türkiye'nin Afrika konusunda sahip olduğu bilgileri yeniden toparladığını ve ikili ilişkilerde baş gösteren açıklarını kapatmaya çalıştığını belirterek, sözlerini, ''Bütün bu çalışmalar doğrultusunda Türkiye'nin Afrika'ya bakışı, Afrika'nın Türkiye'ye bakışı ve Avrupa'nın Türkiye-Afrika ilişkilerine bakış açısı, diğer kıtaların bakışı yeniden yorumlanacak ve bu bilgiler ışığında çok daha sağlam bağlar kurulacak.'' diye tamamladı.

