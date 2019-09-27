Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı toplantısında Ermenistan protesto edildi. Azerbaycan Demokrasi ve İnsan Hakları Enstitüsü başkanı Ahmet Şahidov, Erivan'ın resmi politikasının nefret üzerinde kurulduğunu söyledi. Erivan'da Talat Paşa'ya hakaret içerin heykeli de hatırlattı.

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