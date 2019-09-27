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Ermenistan'a sert tepki

Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı toplantısında Ermenistan protesto edildi. Azerbaycan Demokrasi ve İnsan Hakları Enstitüsü başkanı Ahmet Şahidov, Erivan'ın resmi politikasının nefret üzerinde kurulduğunu söyledi. Erivan'da Talat Paşa'ya hakaret içerin heykeli de hatırlattı.

Ermenistan'a sert tepki

Polanya'da başlayan Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı'nın toplantısında Ermenistan'a tepki gösterildi.

Azerbaycan Demokrasi ve İnsan Hakları Enstitüsü başkanı Ahmet Şahidov, başkent Erivan'da dikilen ve Türk general Talat Paşa'ya hakaret içeren heykeli hatırlattı.

Ahmet Şahidov Erivan'ın resmi politikasının nefret üzerinde kurulduğunu söyledi.

AGİT toplantılarına toplam 57 ülke temsilcisi katılıyor. Türkiye protesto ettiği için son yıllarda yer almıyor.


ulusal.com.tr

Etiketler; #Ermenistan #Azerbaycan
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