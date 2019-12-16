Esad: Çin'le diyalog halindeyiz, 6 proje sunduk

Suriye Amerika'nın bölgede yenilgiye uğramasınına rdından yeniden inşa sürecine girdi. Suriye Lideri Beşar Esad, "ülkenin yapılanması, terörle mücadadele kadar önemli" dedi.

Suriye Lideri, Çin'in Phoneix kanalına röportaj verdi.

Röportajda Kuşak ve Yol insiyatifine vurgu yapıldı.Beşar Esad, Çinli yetkilerle Suriye'nin Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ne dahil olması için diyaloğa başladıklarını belirtti.

Suriye Lideri, Suriye'nin yeniden inşası sürecinde Çinli şirketlerden yatırım beklediklerini de ifade etti.

Suriye'nin yeniden inşası borca ve yardımlara dayanmayacak. Esad, "sürdürülebilir bir program" vurgusu yaptı.

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