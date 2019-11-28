Esad'dan Bağdadi açıklaması

Suriye Lideri Beşar Esad, Amerika'nın IŞİD elebaşı Bağdadi'ye yönelik operasyonu ile Paris Match konuştu.

Bağdadi'nin öldürülmesi sonrası Amerika'nın Suriye'ye teşekkür etmesi soruldu.

Esad, Ameirka ile iletişim kurulmadığını, teşekkürün Trump'ın bir "şakası olduğunu" söyledi.

Suriye Lideri, Bağdadi'nin ölümüyle ilgili kuşkularını dile getirdi.

Esad; "Bağdadi gerçekten öldürüldü mü? ABD'liler tarafından sahnelenen bu 'etkileyici oyun' gerçekte meydana geldi mi?" ifadelerini kullandı.

ulusal.com.tr