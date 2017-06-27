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Eski Fransa Başbakanı Manuel Valls istifa etti

Eski Fransa Başbakanı Manuel Valls, Fransa seçimlerindeki başarısız sonuçlar sonrası Sosyalist Parti'den istifa ettiğini açıkladı

Eski Fransa Başbakanı Manuel Valls istifa etti

Yüzde 42'lik katılım oranıyla Fransa tarihinin en düşük katılımlı seçiminden sonra 2014 - 2016 yılları arasında Fransa'da Başbakan görevini yürüten Manuel Valls, Sosyalist Parti'den istifa ettiğini açıkladı. 

RTL'ye konuşan Valls, "Siyasi yaşamımın bir dönemi sonra erdi" diyerek Sosyalist Parti'den ayrılmasındaki durumu özetlerken 30 yıldır Sosyalist Partisi çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Valls, "Sosyalist Parti beni bırakmadan ben onu bırakıyorum" şeklinde konuştu. 

Son 5 yıldır Fransa yönetimini elinde bulunduran Sosyalist Parti, yapılan son seçim sonrası sandalye çoğunluğunu Macron'un En Marche (Yürüyüş) hareketine bırakmıştı.

49 sandalyeyle parlamentoda temsil edilecek olan Sosyalit Parti'de Genel Sekreter Jean-Christophe Cambadelis de daha önce istifa ettiğini açıklamıştı. /Habertürk

 

Etiketler; #fransa #Manuel Valls #istifa
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